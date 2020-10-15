Мурашко заявил об ужасающем влиянии алкоголя на россиян
Потребление алкоголя в России оказывает «колоссальное влияние» на жителей страны, в первую очередь, на мужчин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в дистанционном формате.
По словам Мурашко, отрицательное влияние алкоголя на женщин оказывается хотя и в меньшей, но тоже довольно весомой степени. Так, согласно статистике, смертность среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет различается в два раза, подчеркнул Мурашко.
По словам главы Минздрава, такой дисбаланс в показатели смертности выравниваются у обоих полов только в пожилом возрасте – уже после 65 лет, отмечает RT.
В связи с этим, Михаил Мурашко считает необходимым наращивать работу по профилактике снижения потребления спиртных напитков. Ранее он одобрил инициативу об ограничении времени реализации алкоголя в магазинах до 20:00.
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