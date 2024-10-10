Мурашко: В РФ у каждого десятого в ходе диспансеризации выявили ожирение

Ожирение выявляют у каждого десятого россиянина, прошедшего профилактический медосмотр и диспансеризацию. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

«У каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого — избыточная масса тела, у каждого десятого — диагноз "ожирение"», — сообщил глава Минздрава.

При этом число пациентов с ожирением на диспансерном наблюдении выросло на 24% за 5 лет, оно превышает 1,2 млн человек.

Мурашко подчеркнул, что в рамках нового федерального проекта «Здоровье для каждого» в РФ работают над формированием новых подходов к диспансерному наблюдению взрослых граждан с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, включая ожирение.

Ранее Росстат опубликовал данные о количестве россиян с избыточным весом. С 2018 по 2023 год доля населения с лишним весом выросла с 61,7% до 62,6%, пишет РЕН ТВ.

