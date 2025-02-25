Мурашко: Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей
Средняя зарплата российских врачей в 2024 году увеличилась до 123 тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава напомнил, что средняя заработная плата у врачей по стране в 2019 году составляла 80 756 рублей, в 2023-м выросла до 113 602 рубля.
«За 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей», - цитирует Мурашко РИА Новости.
При этом зарплата среднего медперсонала в среднем по России увеличилась с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи в 2024-м.
Между тем в Подмосковье почти 5 тысяч молодых медиков получили прибавку к зарплате в размере от 7 до 15 тысяч рублей, пишет 360.ru. Поддержку предоставляют специалистам моложе 35 лет, которые устраиваются на работу в регионе на полную ставку в течение года после завершения учебы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru