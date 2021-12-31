Мурашко: Система здравоохранения РФ мобилизована
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения в РФ мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его поздравление медработникам.
По словам министра, несмотря на пиковые нагрузки осенью, кризиса в системе здравоохранения удалось избежать.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал предназначенный для лечения коронавируса отечественный препарат «Мир-19», который избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая организм человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru