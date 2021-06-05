Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Состояние двух пострадавших при стрельбе в казанской школе детей как тяжелое, однако есть позитивная динамика. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.
По словам Мурашко, всего в больницах остаются трое взрослых и четверо детей, из которых двое в реанимации. У одного ребенка с огнестрельное ранение, а у другого было ранение в нижние конечности. По данным министра, пострадавшие пока что "требуют наблюдения".
Отмечается, что в стационаре Детской республиканской клинической больницы находятся трое пациентов.
19-летний студент техникума 11 мая открыл огонь в гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и две учительницы, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
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