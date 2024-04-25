Минздрав зарегистрировал первое в мире средство для лечения болезни Бехтерева

Минздрав зарегистрировал первый в мире и в классе препарат для лечения болезни Бехтерева — хронического заболевания, при котором антитела воспринимают хрящевую ткань и суставы организма как инородные тела. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности», — указали в министерстве, подчеркнув, что после регистрации компания-изготовитель может начать промышленное производство лекарства.

Средство создали специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, фармкомпании «Биокад». Препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют клетки организма.

«Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом», — подчеркнули в Минздраве.

В начале апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила лекарству от болезни Бехтерева международное непатентованное наименование сенипрутуг.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат «Лантесенс» — российский аналог лекарства «Спинраза», используемого для лечения спинальной мышечной атрофии, напоминает Ura.ru.

