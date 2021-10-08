Мурашко предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в Российской Федерации сохраняется крайне напряжённая и даже и продолжает ухудшаться. Такую оценку озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Курской областной клинической больницы. Он сопровождал в рабочей поездке председателя правительства Михаила Мишустина.
По данным главы Минздрава, под наблюдением медиков в стране находятся более одного миллиона пациентов с COVID-19. Кроме того, Мурашко призвал пройти углубленную диспансеризацию всех, кто перенёс это заболевание. Он уточнил, что среди побочных явлений после лечения у таких пациентов может возникнуть токсическое поражение печени.
Ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки выявлено 27246 новых случаев коронавируса, отмечает RT.
В свою очередь Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курск подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации, поскольку это главный путь защиты от коронавируса.
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