Мурашко предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в Российской Федерации сохраняется крайне напряжённая и даже и продолжает ухудшаться. Такую оценку озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Курской областной клинической больницы. Он сопровождал в рабочей поездке председателя правительства Михаила Мишустина.

По данным главы Минздрава, под наблюдением медиков в стране находятся более одного миллиона пациентов с COVID-19. Кроме того, Мурашко призвал пройти углубленную диспансеризацию всех, кто перенёс это заболевание. Он уточнил, что среди побочных явлений после лечения у таких пациентов может возникнуть токсическое поражение печени.

Ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки выявлено 27246 новых случаев коронавируса, отмечает RT.

В свою очередь Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курск подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации, поскольку это главный путь защиты от коронавируса.

