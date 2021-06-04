Мурашко оценил перспективы развития вакцинного туризма в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о хороших перспективах для развития вакцинного туризма в России, передает ТАСС.
«Производство развивается, есть хорошие перспективы», — рассказал Мурашко журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна может предоставить гражданам других государств возможность «приехать в Россию и сделать прививку», сообщает Ura.ru. Президент поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев.
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