Мурашко оценил перспективы развития вакцинного туризма в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о хороших перспективах для развития вакцинного туризма в России, передает ТАСС.

«Производство развивается, есть хорошие перспективы», — рассказал Мурашко журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна может предоставить гражданам других государств возможность «приехать в Россию и сделать прививку», сообщает Ura.ru. Президент поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев.

