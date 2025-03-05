Мурашко: Общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет

Выступая на правительственном часе в Госдуме, он указал, что этого удалось добиться благодаря внедрению в систему здравоохранения стандартов клинических рекомендаций.

Министр добавил, что «оборот койки» в стране увеличился на 70%, в результате улучшились показатели производительности труда, что позволяет компенсировать дефицит медперсонала.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что за 10 лет заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

