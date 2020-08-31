Мурашко анонсировал начало первых поставок вакцины от COVID-19
Первые большие партии вакцины против коронавируса COVID-19 начнут поставлять уже в сентябре. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что для третьего этапа испытания вакцины уже отобраны 2,5 тысячи добровольцев, передаёт ТАСС.
Первую отечественную вакцину против COVID-19 разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе под названием «Спутник V».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину вводили и его дочери. Известно, что в дальнейших испытаниях препарата примут участие добровольцы в Белоруссии.
Путин также рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина – такая же надёжная и безопасная, как первая. Второй препарат сейчас проходит клинические испытания и может быть зарегистрирован в ускоренном порядке, передавал телеканал «360».
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