Муниципальные выборы в Москве прошли без нарушений

Выборы муниципальных депутатов Москвы онлайн и на участках прошли без нарушений, столичный Общественный штаб не направил в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) ни одного письма о нарушениях в ходе голосования. Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

Как отметил глава штаба, специалисты постоянно общаются с коллегами, везде находят дополнительную информацию и решения.

«Есть большая сетка наблюдателей, которая с разных сторон дает картинку, и у нас сегодня не было направлено ни одного письма во МГИК с предложением, просьбой кассировать урны, что-то подобное, нет, все нормально, все в рабочем порядке», — рассказал Ковалев.

Выборы депутатов муниципальных образований Москвы стартовали 9 сентября в 8:00 и продлились до 20:00 11 сентября. Избирательные участки были открыты в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Кроме того, голосование 9-11 сентября проходило в онлайн-формате. На участках работали 10,6 тысячи наблюдателей Общественного штаба.

