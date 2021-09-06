Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube
Российский мультсериал «Маша и Медведь» на видеохостинге YouTube посмотрели более 100 млрд раз за десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.
Как отметила глава YouTube в России Анна Данишевская, мультфильм постепенно двигался к успеху как в России, так и за рубежом. Это дало свои плоды, и «Маша и Медведь» стал глобальным феноменом в мире цифрового семейного контента, пишет РИА ФАН.
«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — добавила Данишевская.
В августе мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире шоу для детей дошкольного возраста по версии агентства Parrot Analytic. Мультфильм обошел в рейтинге «Свинку Пеппу», «Щенячий патруль» и «Улицу Сезам», отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru