Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube

Российский мультсериал «Маша и Медведь» на видеохостинге YouTube посмотрели более 100 млрд раз за десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

Как отметила глава YouTube в России Анна Данишевская, мультфильм постепенно двигался к успеху как в России, так и за рубежом. Это дало свои плоды, и «Маша и Медведь» стал глобальным феноменом в мире цифрового семейного контента, пишет РИА ФАН.

«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — добавила Данишевская.

В августе мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире шоу для детей дошкольного возраста по версии агентства Parrot Analytic. Мультфильм обошел в рейтинге «Свинку Пеппу», «Щенячий патруль» и «Улицу Сезам», отмечает телеканал «360».

