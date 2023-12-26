Мультфильмы фестиваля покажут на катке в московском Парке Горького

Специальный кинопавильон оборудуют на катке в Парке Горького в российской столице, где будут демонстрировать серию анимационных работ из программы Большого фестиваля мультфильмов. Таким образом, во время новогодних праздников можно будет совместить активный отдых с просмотром анимационных картин, передает ТАСС.

Программа будет действовать с 28 декабря по 7 января. Всего в павильоне продемонстрируют 13 авторских короткометражных мультипликационных работ. Для удобства зрителей будет работать большой экран.

Вход в мультпавильон будет свободный для посетителей основного катка, а также для семей, которые посещают детский каток. Предусмотрены утренний и вечерний сеансы. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», павильон установят у пункта проката №3, рядом с хоккейной площадкой.

