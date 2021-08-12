Мультфильм «Маша и Медведь» стал лидером глобального рейтинга детского контента

Мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в глобальном рейтинге детского контента, передает ТАСС.

По данным международного исследовательского агентства Parrot Analytics, российский мультфильм стал самым востребованным в течение последних 60 дней шоу для дошкольного возраста, обогнав британский мультсериал «Свинка Пеппа», канадский «Щенячий патруль» и американский образовательный телесериал «Улица Сезам».

В 2020 году «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире по версии международного агентства Kidz Global, напоминает РИА ФАН.

Показ мультсериал «Маша и Медведь», созданного студией Animaccord, начался в 2009 году. Российский мультфильм переведен на 39 языков и известен зрителям более чем в 150 странах мира. Кроме того, «Маша и Медведь» - единственный российский анимационный проект, получивший четыре бриллиантовых «кнопки» YouTube.

