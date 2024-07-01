Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба
Муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете никаба. Фетва в исламе означает решение по какому-либо вопросу, которое выносит руководство духовного управления мусульман.
По его словам, использование ваххабитского атрибута будет прекращено в ближайшее время
Абдуллаев подчеркнул, что многие, даже самые авторитетные религиозные лица, избегают обсуждения темы запрета никабов, так как боятся реакции мусульман. Но у самого муфтия позиция однозначная — в Дагестане будет запрещен никаб. Заявление Абдуллаева аудитория встретила аплодисментами.
Ранее Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за запрет никабов в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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