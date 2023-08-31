Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах не по чеченским «правилам»

Кроме того, согласно документу, в регионе увеличат размер калыма с 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, а сумма выкупа за невесту составит 10 тысяч рублей.

Отмечается, что без изменений остался запрет на дорогие подарки жениху, свекру и свекрови.

Ранее в Росстате заявили, что за январь-апрель 2023 года в Росии было зарегистрировано 219 860 браков и 216 170 разводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

