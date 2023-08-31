Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах не по чеченским «правилам»
Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах, которые не соответствуют чеченскому менталитету и выходят за рамки этических норм, говорится в обновлённом своде правил проведения свадебных торжеств.
Кроме того, согласно документу, в регионе увеличат размер калыма с 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, а сумма выкупа за невесту составит 10 тысяч рублей.
Отмечается, что без изменений остался запрет на дорогие подарки жениху, свекру и свекрови.
Ранее в Росстате заявили, что за январь-апрель 2023 года в Росии было зарегистрировано 219 860 браков и 216 170 разводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru