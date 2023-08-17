Кадыров выступил против нововведений на свадьбах
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике в Telegram «нововведения» на проводимых в республике свадьбах.
По его словам, они недопустимы, так как противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств. Органы власти будут следить за соблюдением предписанных правил.
Также Кадыров отметил, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и «ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».
Ранее опрос показал, что москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru