Кадыров выступил против нововведений на свадьбах

По его словам, они недопустимы, так как противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств. Органы власти будут следить за соблюдением предписанных правил.

Также Кадыров отметил, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и «ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».

Ранее опрос показал, что москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

