Оператор МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Как отметили в ведомстве, компания была последним из операторов «большой четверки», сохранявшим дополнительную плату для абонентов в регионе.

«Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг», - указали в ФАС, подчеркнув, что срок реализации технически обоснован.

По данным пресс-службы МТС, оператор доработает IT-системы и отменит роуминг для частных абонентов не позднее 31 мая, для корпоративных - не позднее 30 июня.

Ранее ФАС заявила, что МТС необоснованно повысил цены на услуги связи, обязала оператора снизить тарифы и перечислить в российский бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода, пишет «Свободная пресса».

