МТПП презентовала проект для предпринимателей «Документы в порядке»

Специальный проект юридической поддержки для предпринимателей «Документы в порядке» презентовала сегодня Московская торгово-промышленная палата представителям профессиональных сообществ – членам комитетов и гильдий МТПП.

Несоблюдение требований законодательства грозит любому руководителю не только штрафами от одной до нескольких сотен тысяч рублей, но и иногда уголовным наказанием. А разобраться в многообразии постоянно меняющихся нормативных документов и предъявляемых законодателем требований совсем не просто.

Проект содержит три раздела: «трудовое законодательство», «налогообложение» и «общехозяйственная деятельность». По каждому разделу предприниматель еженедельно получает рассылку не просто с изменениями нормативной базы, а с пошаговой инструкцией, что нужно сделать, чтобы учесть в работе новые требования. Подробнее о проекте рассказала председатель Гильдии устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и социального предпринимательства Анна Золоторевская.

«Далеко не каждый малый предприниматель может позволить себе нанять юриста, бухгалтера, руководителя отдела кадров. Самостоятельно разобраться во всем многообразии документов ему не по силам. Особенно полезен проект МТПП для малых предпринимателей, использующих труд людей с ограниченными возможностями здоровья или работающих на социальных проектах; у них каждый рубль и штатная единица на счету», - пояснила она.

Пока проект работает в пилотном режиме, но уже к осени воспользоваться им смогут не только члены МТПП, но и все предприниматели. Разработчики проекта готовы учесть пожелания гильдий МТПП и подстроить свой продукт под индивидуальные запросы разных отраслей бизнеса.

