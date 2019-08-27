МТПП обобщит опыт современной безопасности жизнедеятельности

Московская торгово-промышленная палата намерена обобщить наиболее актуальные знания в сфере современной безопасности жизнедеятельности. Пилотный проект «ОБЖ2.0» разработала Гильдия негосударственных структур безопасности МТПП. Как рассказал НСН заместитель председателя гильдии НСБ Павел Сорокин, главная задач - сделать этот курс удобным для педагогов, школьников и их родителей.

«Наша цель в рамках пилотного курса «уложить» то, что мы сегодня считаем наиболее актуальными знаниями в сфере безопасности жизнедеятельности, как мы это видим, и постараться донести до пользователей квинтэссенцию этих знаний», - отметил собеседник НСН.

Еще одним важным направлением проекта станет информационная безопасность. Преподавателей, учеников и родителей будут информировать об угрозах, которые могу подстерегать в сети. В гильдии подчёркивают, что не собираются «демонизировать» интернет, а готовят инструкции о безопасном и максимально эффективном использовании его возможностей.

Пилотному выпуску «ОБЖ2.0» уже исполнился год. Проект обновляется и дорабатывается. Для этого намечена целая серия встреч при поддержке МТПП, Мосгордумы и мэрии. По словам Павла Сорокина, гильдия НСБ рассчитывает сделать такие курсы постоянными – в первую очередь, для подготовки и переподготовки педагогов, с участием учеников и родителей.

В сети уже можно ознакомиться с пилотным курсом по самообороне школьников.

