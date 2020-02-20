«Мострансавто» будет дарить шоколадки пассажирам 23 февраля
«Мострансавто» 23 февраля в День защитника Отечества будет дарить шоколад мальчикам и мужчинам в автобусах на нескольких маршрутах. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на подмосковный Минтранс.
По данным сайта, всего планируется подарить более 500 шоколадок. Подарки будут раздавать на четырех маршрутах, в частности, №827, №833, №5, №18.
В компании отметили, что целью подобных мероприятий позволяют наладить обратную связь с пассажирами и сделать поездку более приятной.
Расписание автобусов "Мострансавто" в праздничные дни будет соответствовать расписанию выходного дня, уточняется на сайте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата
- Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до 1 мая
- Кортнев предложил Шнурову петь матерную песню про кандидатов самому себе
- Шнуров открестился от матерной песни про выборы
- На лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом 634 человека