«Мострансавто» будет дарить шоколадки пассажирам 23 февраля

«Мострансавто» 23 февраля в День защитника Отечества будет дарить шоколад мальчикам и мужчинам в автобусах на нескольких маршрутах. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на подмосковный Минтранс.

По данным сайта, всего планируется подарить более 500 шоколадок. Подарки будут раздавать на четырех маршрутах, в частности, №827, №833, №5, №18.

В компании отметили, что целью подобных мероприятий позволяют наладить обратную связь с пассажирами и сделать поездку более приятной.



Расписание автобусов "Мострансавто" в праздничные дни будет соответствовать расписанию выходного дня, уточняется на сайте.







