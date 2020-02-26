«Мострансавто» 28 февраля будет угощать пассажиров блинами
26 февраля 202021:42
Перевозчик «Мострансавто» в честь Масленицы 28 февраля будет угощать пассажиров блинами.
Как сообщает Москва 24, блины смогут попробовать пассажиры автобусов, а также посетители автовокзала в Мытищах. Всего за акцию планируется раздать более 500 блинов.
Отмечается, что приготовлением блинов займется кафе-кондитерская компании "МострансПирожок".
Деятельность «Мострансавто» охватывает в основном Подмосковье, частично Москву и сопредельные регионы.
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