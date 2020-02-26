«Мострансавто» 28 февраля будет угощать пассажиров блинами

Перевозчик «Мострансавто» в честь Масленицы 28 февраля будет угощать пассажиров блинами.

Как сообщает Москва 24, блины смогут попробовать пассажиры автобусов, а также посетители автовокзала в Мытищах. Всего за акцию планируется раздать более 500 блинов.

Отмечается, что приготовлением блинов займется кафе-кондитерская компании "МострансПирожок".

Деятельность «Мострансавто» охватывает в основном Подмосковье, частично Москву и сопредельные регионы.

