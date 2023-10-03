Мост для пешеходов и велосипедистов через Яузу достроят в следующем году
В следующем году планируется завершить строительство велопешеходного моста, который является частью комплексного проекта развития территории МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас мост готов почти на 20%. В строительстве задействованы 68 человек и четыре строительные машины. По завершении возведения моста студентам МГТУ им Н.Э. Баумана станет удобнее добираться от одного корпуса университета до другого. Руководитель столичного Депстроя рассказал, что на мосту будет установлена смотровая площадка-амфитеатр над водой, которая станет главным украшением постройки. Кроме того, для удобства людей строители смонтируют пандусы и лифты на спусках к набережным.
Загрутдинов уточнил, что в столице развивают дополнительные поперечные связи по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru