«Моспроект-3» ведет подготовку к проходке тоннелей метро в Нижнем Новгороде
Группа компаний «Моспроект-3» ведет подготовительные работы для старта проходки первого тоннеля нового участка Автозаводской ветки нижегородского метрополитена.
Холдинг выполняет полный комплекс работ по проекту продления линии от станции «Горьковская» до станции «Сенная», предусматривается строительство двух новых станций.
«Специально для реализации проекта группа компаний приобрела шестиметровый тоннелепроходческий щит, предназначенный для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Впервые в истории российского метростроения ТМПК получит мужское имя – «Владимир». Сейчас комплекс проходит необходимое техническое обслуживание», – рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.
Глава холдинга также отметила, что щит «Владимир» осуществит проходку тоннелей от действующей станции «Горьковская» до промежуточной станции «Площадь Свободы».
«В местах ввода и вывода тоннелепроходческих щитов планируется устройство пригрузов и замещение просадочного грунта. Кроме того, для обустройства тоннелей будет использоваться высокоточная железобетонная обделка с применением резиновых уплотнителей, защищенная от проникновения воды», – добавила Меркулова.
По ее словам, эти мероприятия обусловлены сложными гидрогеологическими условиями – в частности, наличием техногенных и просадочных грунтов.
Также для проходки тоннелей между станциями «Площадь Свободы» и «Сенная» будут задействованы еще два щита, что позволит оптимизировать сроки строительства новой инфраструктуры.
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