Общество

Москву ждет непогода

15 мая20:46

Предстоящая ночь принесет в Москву сильные дожди и грозы.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и соблюдать дистанцию, пешеходам - обходить рекламные щиты, пишут Дни.ру

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ФОТО: flickr.com // ole.dok
ТЕГИ:Погода

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