Общество
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и соблюдать дистанцию, пешеходам - обходить рекламные щиты, пишут Дни.ру
Москву ждет непогода
15 мая20:46
Предстоящая ночь принесет в Москву сильные дожди и грозы.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и соблюдать дистанцию, пешеходам - обходить рекламные щиты, пишут Дни.ру
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
ТЕГИ:Погода
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