Москву в субботу ожидают кратковременные дожди
Кратковременные дожди и до девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.
Как отметил метеоролог, погоду в российской столице сформирует холодный атмосферный фронт: она будет преимущественно облачной, также пройдут кратковременные дожди.
«Днем в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — до плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать — барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — рассказал Леус.
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