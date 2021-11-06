Москву в субботу ожидают кратковременные дожди

Кратковременные дожди и до девяти градусов тепла ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

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Как отметил метеоролог, погоду в российской столице сформирует холодный атмосферный фронт: она будет преимущественно облачной, также пройдут кратковременные дожди.

«Днем в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — до плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать — барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — рассказал Леус.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФобосПогодаМосква
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