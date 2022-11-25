Москву ожидают пробки до девяти баллов вечером в пятницу
Заторы до девяти баллов по десятибалльной шкале ожидаются сегодня вечером в Москве – в последний рабочий день недели. Об этом предупредили в столичном департаменте транспорта, ссылаясь на прогноз Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Городские власти рекомендуют пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик, чтобы не терять время в пробках. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно оценке ЦОДД, движение будет затруднено в основном в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на МКАД.
Семь дней назад, в предыдущую пятницу загруженность дорог в Москве вечером также достигла девяти баллов.
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