Москву ожидают пробки до девяти баллов вечером в пятницу

Заторы до девяти баллов по десятибалльной шкале ожидаются сегодня вечером в Москве – в последний рабочий день недели. Об этом предупредили в столичном департаменте транспорта, ссылаясь на прогноз Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Городские власти рекомендуют пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик, чтобы не терять время в пробках. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно оценке ЦОДД, движение будет затруднено в основном в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на МКАД.

Семь дней назад, в предыдущую пятницу загруженность дорог в Москве вечером также достигла девяти баллов.

