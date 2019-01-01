Москву накроют ливни с грозой и градом

Дожди в Москве могут усилиться во второй половине дня, прогремят грозы, сообщают «Метеоновости». С утра осадки в столичном регионе имели локальный характер. Всё изменится с подходом холодного участка атмосферного фронта, уточняет АГН «Москва».

МЧС также выпустило предупреждение о граде и шквалистом ветре, его порывы будут достигать 15–20 м/с. С юго-западного он сменится на западный. Как отмечает RT, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

В МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, ловить рыбу. Предупреждение действует до утра субботы.

