Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами

Жителю столиц вернули забытый в метрополитене пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что бесхозный предмет полицейские обнаружили на станции столичной подземки «Октябрьская».

Рассеянный пассажир подчеркнул, что оставил набитый деньгами пакет из-за своей невнимательности. После того, как правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились в том, что забытый предмет принадлежит именно заявителю, им не оставалось ничего, кроме как вернуть пропажу невнимательному владельцу, отмечает Газета.ру.

Добавим, сумма, оставленная в пакете на станции метро «Октябрьская», не называется.

Между тем, строительство и открытие новых станций столичной подземки продолжается. Так, 3 июня четыре станции метро Некрасовской линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о станциях «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». По словам градоначальника, это первый этап, полным ходом идет строительство остальных станций этой ветки.

Полностью Некрасовская линия будет запущена менее чем через год. Она улучит транспортную доступность 800 тысяч человек. Ее ввод разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку столичного метрополитена.

После торжественной церемонии открытия новых станций Собянин лично проехался по новому участку от «Некрасовки» до станции «Улица Дмитриевского».

