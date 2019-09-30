Москвичке продали смертельно больного щенка

Жительнице Москвы Елене продали смертельно больного щенка, который скончался спустя несколько дней после покупки.

Как сообщает сайт KP.Ru, женщина вмести с детьми заехала на рынок «Садовод» и, проходя мимо вольеров с выставленными на продажу животными, заметила щенка карликового пуделя. Дети уговорили маму купить собаку, за питомца москвичка выложила 15 тысяч рублей.

Однако спустя два дня щенок начал стремительно угасать. В ветеринарной клинике ему поставили диагнозы «короновирусная инфекция» и «энтерит». Хозяйку сразу предупредили, что спасти питомца практически невозможно. Еще спустя два дня щенок скончался. Дети в возрасте 12, 8 и 5 лет до сих пор тяжело переживают утрату.

Елена звонила продавщице, однако та отказалась возвращать деньги. Тем не менее женщина решила завести новую собаку. Правда, в этот раз она решила взять точно привитого щенка из питомника.

