Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии

Пожилая жительница Москвы по ошибке заплатила за проезд в такси почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Женщина направлялась из Москвы в Серпухов, отмечает Ura.ru. В дороге пассажирка жаловалась водителю на сложные отношения с сыном, который намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. По завершении поездки москвичка отдала таксисту конверт с деньгами, в котором вместо полагавшихся за услуги пяти тысяч рублей оказалось 190 тысяч.

Водитель понял, что произошло недоразумение, и обратился в офис агрегатора такси. Сотрудники сервиса связались с пенсионеркой, «объяснили, что ее деньги в целости и сохранности».

Женщина поблагодарила водителя такси за порядочность, объяснив, что перепутала конверты из-за депрессии, пишет РИА ФАН.

