Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии
Пожилая жительница Москвы по ошибке заплатила за проезд в такси почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Женщина направлялась из Москвы в Серпухов, отмечает Ura.ru. В дороге пассажирка жаловалась водителю на сложные отношения с сыном, который намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. По завершении поездки москвичка отдала таксисту конверт с деньгами, в котором вместо полагавшихся за услуги пяти тысяч рублей оказалось 190 тысяч.
Водитель понял, что произошло недоразумение, и обратился в офис агрегатора такси. Сотрудники сервиса связались с пенсионеркой, «объяснили, что ее деньги в целости и сохранности».
Женщина поблагодарила водителя такси за порядочность, объяснив, что перепутала конверты из-за депрессии, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- На Украине запасы газа сократились на 30%
- В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан
- Трутнев: Представители 51 страны подтвердили участие в ВЭФ
- Черданцев призвал Карпина лишить Дзюбу капитанской повязки
- Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии
- В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики Вашингтона
- Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана
- Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
- Начальник охраны Ельцина рассказал об угрожавшей ему в дни путча опасности
- Эксперт рассказал о новой опасной для компаний мошеннической схеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru