Москвичи записались на исследования с помощью постов записи в центрах амбулаторной онкопомощи свыше 400 тысяч раз

«Посты записи», администраторы которых помогают подобрать оптимальное время записи на исследования для полного комплекса анализов за минимальное число визитов, работают во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Сотрудники помогли пациентам уже более 400 тысяч раз, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, «посты записи» помогли выстроить более комфортный процесс взаимодействия москвичей с медучреждениями. Сервис позволяет подобрать максимально удобное время для пациентов, запланировав несколько процедур на один день, а также избавляет врачей от решения административных задач.

«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минут, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», — подчеркнула Ракова.

Горожане могут с помощью сервиса единовременно записаться на инструментальные или лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры, консультации специалистов.

Проект по организации «Постов записи» запустили летом прошлого года. Первые два поста открыли в пилотном режиме в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице №1. С января сервис доступен во всех центрах амбулаторной онкологической помощи столицы.

