Москвичи за год завоевали 21 медаль на Международных олимпиадах

Москвичи за год взяли 21 золотую медаль Международных школьных олимпиад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

«Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде. Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся!» - написал мэр.

Золото команде принес Даниил Житов (школа «Летово») серебро — Василиса Кислицына (школа № 218) и Артема Гуляев (школа «Летово»). Олимпиада юниоров завершила цикл международных состязаний школьников 2019 года.

Международная естественно-научная олимпиада для школьников не старше 15 лет по биологии, физике и химии проходит с 2004 года. Олимпиада проводится в три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. Основная цель состязания - повысить интерес участников к естественным наукам.

