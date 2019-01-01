Москвичи взяли золото и серебро Балтийской олимпиады по географии

Учащиеся столичных школ завоевали две медали на VI Балтийской олимпиаде по географии. Как отмечается на официальном портале мэра Москвы, в этом году Олимпиада впервые проходила с 24 по 28 июня в Калининграде. В соревнованиях принимали участие команды из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Школьники выполняли теоретические и практические задания, а также участвовали в мультимедиавикторине. Примечательно, что все задания были на английском языке.

Нашу страну на олимпиаде представляли восемь школьников, на счету которых четыре медали: золотая, серебряная и две бронзовые. Награду высшего достоинства завоевала Катарина Мечникова из московской школы № 192, серебро досталось Ладе Антоновой – ученице школы № 1518.

Добавим, Балтийская олимпиада по географии проводится с 2014 года. В 2019-ом интеллектуальное состязание впервые прошло в России.

Ранее НСН сообщала, что в столице 1 июля завершился основной период сдачи ЕГЭ. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, последние экзамены прошли в городских пунктах их проведения накануне. Отмечается, что в общей сложности в российской столице на сдачу экзаменов в основной период зарегистрировались примерно 90 тысяч человек, из них — более 61 тысячи выпускников школ. Для сдающих ЕГЭ организовали более 330 пунктов проведения экзаменов.

