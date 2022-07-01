Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР

Голосование по выбору территории, которую назовут в честь Луганской народной республики стартовало на платформе «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Москвичам предложено выбрать один из четырех вариантов ответа. Указанные территории, по данным «КоммерсантЪ», прилегают к посольствам Германии, Великобритании, Бельгии и Литвы.

«Участники голосования, которые захотят доверить решение этого вопроса специалистам, могут выбрать четвертый вариант ответа», - говорится в сообщении мэрии Москвы.

Ранее в Москве появилась площадь Донецкой народной республики. Решение приняли путем открытого голосования. За этот вариант проголосовали больше 124 тысяч человек. Площадь ДНР прилегает к посольству США в Москве.

