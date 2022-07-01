Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР
Голосование по выбору территории, которую назовут в честь Луганской народной республики стартовало на платформе «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.
Москвичам предложено выбрать один из четырех вариантов ответа. Указанные территории, по данным «КоммерсантЪ», прилегают к посольствам Германии, Великобритании, Бельгии и Литвы.
«Участники голосования, которые захотят доверить решение этого вопроса специалистам, могут выбрать четвертый вариант ответа», - говорится в сообщении мэрии Москвы.
Ранее в Москве появилась площадь Донецкой народной республики. Решение приняли путем открытого голосования. За этот вариант проголосовали больше 124 тысяч человек. Площадь ДНР прилегает к посольству США в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР
- СМИ: В случае войны России и Эстонии русские в Нарве поддержат Москву
- В ЛНР сообщили об обстреле города Ровеньки из системы HIMARS
- СМИ: Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на софт в России
- В Якутии нашли обломки пропавшего самолета Ан-2
- Вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России
- В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем России
- Япония изучит влияние указа Путина о проекте «Сахалин-2»
- Bloomberg: Украина должна выплатить к сентябрю $1,4 млрд внешнего долга
- СМИ: Две российских авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru