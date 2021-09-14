Москвичи узнают об успешной регистрации на онлайн-выборы из смс
Более 2,3 миллиона жителей Москвы подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино, сообщает пресс-служба столичного мэра.
В сообщении говорится, что в настоящее время проходит финальный подсчёт, а также проверка поданных заявлений в ЦИК России и других ведомственных организациях, в ходе которой предоставленные гражданами данные сверяются с реестром избирателей - это нужно для подтверждения права пользователя на участие в голосовании.
В мэрии отметили, что обо всех изменениях статуса заявления москвичам будут сообщать посредством уведомлений в личном кабинете на mos.ru, а также с помощью SMS и по электронной почте. Кроме того, накануне голосования им придёт итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн.
Жителей столицы, которые будут допущены к электронному голосованию, исключат из реестра голосующих на избирательных участках и бумажный бюллетень им не выдадут. Проголосовать онлайн они смогут в в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября после авторизации в личном кабинете на портале мэра, где есть специальный раздел.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Жириновский потерял штаны в эфире теледебатов: Видео
- «Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном
- «Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции
- Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира
- Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»
- Горе от «Умного голосования»: Приставы объяснили свой визит в офис Google
- Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент
- СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго
- Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей
- Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru