Москвичи узнают об успешной регистрации на онлайн-выборы из смс

Более 2,3 миллиона жителей Москвы подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино, сообщает пресс-служба столичного мэра.

В сообщении говорится, что в настоящее время проходит финальный подсчёт, а также проверка поданных заявлений в ЦИК России и других ведомственных организациях, в ходе которой предоставленные гражданами данные сверяются с реестром избирателей - это нужно для подтверждения права пользователя на участие в голосовании.

В мэрии отметили, что обо всех изменениях статуса заявления москвичам будут сообщать посредством уведомлений в личном кабинете на mos.ru, а также с помощью SMS и по электронной почте. Кроме того, накануне голосования им придёт итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн.

Жителей столицы, которые будут допущены к электронному голосованию, исключат из реестра голосующих на избирательных участках и бумажный бюллетень им не выдадут. Проголосовать онлайн они смогут в в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября после авторизации в личном кабинете на портале мэра, где есть специальный раздел.

