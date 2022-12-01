Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

Благотворительная акция «Поделись теплом» стартовала в Москве, в рамках инициативы москвичи старшего поколения передадут письма и теплые вещи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, после объявления частичной мобилизации к властям начали обращаться участники проекта «Московское долголетие» и ветеранское сообщество, интересуясь, чем можно помочь военнослужащим.

«Нам кажется, что сейчас, накануне Нового года, важны моральная поддержка, теплые слова и поздравления. С 1 декабря мы запускаем благотворительную акцию "Поделись теплом", ее участники могут передать бойцам на передовую письма со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция проекта "Московское долголетие" поможет организовать доставку в зону проведения специальной военной операции посылок и поздравительных писем от горожан старшего возраста», — подчеркнул Филиппов.

Сбор посылок продлится до 13 декабря 2022 года. Присоединиться к акции может любой желающий: нужно связать теплые мужские вещи (носки, варежки, шапки, свитеры) и передать их в отделы проекта «Московское долголетие» в территориальных центрах социального обслуживания. К посылкам можно добавить письма или открытки со словами поддержки и поздравлениями с наступающими праздниками.

К акции подключились активисты городских клубов «Московского долголетия», где в том числе работают творческие студии по рукоделию, шитью и вязанию. Участники клубов предоставили изготовленные своими руками теплые вещи.

Впервые акция «Поделись теплом» прошла в 2020 году: тогда москвичи старшего поколения вязали теплые вещи для детей из центров содействия семейному воспитанию. К акции присоединилась тысяча человек, они связали около 3 тысяч теплых новогодних подарков для детей.

