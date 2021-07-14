Москвичи смогут пройти в рестораны по временным татуировкам с QR-кодом

Жители столицы смогут пройти в кафе и рестораны по временным татуировкам с QR-кодами. Соответствующий проект запустил один из сервисов по доставке еды совместно с интернет-магазином. Предлагается несколько вариантов оформления QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя. Татуировка будет держаться две недели.

В Москве QR-код нужен для того, чтобы войти в рестораны, кафе и некоторые другие места, установившие соответствующие ограничения. Получить код могут граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о конфликтах в заведениях из-за QR-кодов.

