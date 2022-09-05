Москвичи смогут потратить баллы «Миллиона призов» на посещение парка развлечений

Участники электронного голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 году смогут потратить баллы акции «Миллион призов» на детские товары. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Среди партнеров программы «Миллион призов» есть несколько магазинов детских товаров, где москвичи могут приобрести за баллы все необходимое для школы, например, бархатную бумагу для урока технологии или меч для роли принца в школьном спектакле. Также можно потратить баллы на одежду и обувь для школы. Для дошкольников можно купить игрушки, книги и развивающие пособия, а для самых маленьких - детское питание, коляску, подгузники и многое другое. А если нужен новый письменный стол или кроватка, то баллы, необходимые для приобретения, можно обменять в магазине товаров для дома. Если дети ходят в спортивную секцию, то родители могут сходить в магазин спортивных товаров и оплатить баллами чешки и спортивный купальник для гимнастики, кимоно для тех, кто увлекается боевыми искусствами, или новые бутсы для юных футболистов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи с детьми также смогут потратить баллы «Миллиона призов» на посещение театров, музеев и парка развлечений. В 2022 году партнерами программы стали 22 столичных театра и 18 музеев. Полный список учреждений можно найти на сайте ag-vmeste.ru.

Электронное голосование на выборах депутатов советов муниципальных образований пройдет в столице с 9 по 11 сентября. Москвичи, проголосовавшие на выборах онлайн, примут участие в акции «Миллион и призов» и получат возможность выиграть автомобиль или от 3 тыс. до 10 тыс. баллов. Всего рамках акции будет разыграно более 600 тыс. подарков. Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника, его пришлют в SMS горожанам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Полученные баллы нужно будет обменять на промокоды, использовать их горожане смогут до 15 декабря 2022 года включительно.

