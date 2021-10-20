Москвичи с болезнями сердца смогут получать бесплатные лекарства 2 года - Собянин
Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до двух лет увеличивается срок обеспечения бесплатными лекарствами горожан, которые перенесли инсульт или острый инфаркт миокарда. О решении объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы.
Программа обеспечения бесплатными медикаментами москвичей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, начал действовать в мегаполисе ровно два года назад. Лекарства за счёт бюджета города пожизненно могут получать страдающие мерцательной аритмией или имеющие высокий уровень холестерина в крови.
Что касается тех, кто перенёс инсульт или инфаркт, кому выполнены шунтирование, стентирование или радиочастотная абляция бесплатно получают препараты, препятствующие тромбообразованию. Медикаменты выписываются только по медицинским показаниям.
В текущем году бесплатные лекарства смогли получить более 130 тысяч жителей столицы.
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