Москвичи проверят систему онлайн-голосования 18-19 июня

Систему онлайн-голосования, которая будет использована для дистанционного голосования в Москве по поправкам в Конституцию, можно будет протестировать 18-19 июня.

Тестовое голосование на онлайн-платформе 2020og.ru стартует в 8 часов утра 18 июня. Поучаствовать в нём смогут те, кто успел до этого времени зарегистрироваться на участие в голосовании по Конституции. В рамках теста москвичам предложат ответить на вопрос, что важнее для Москвы сейчас — создание дополнительных парковочных мест во дворах или увеличение площади зелёных насаждений, сообщает «Москва 24».

Тестовое голосование завершится к 20:00 19 июня.

Регистрация на дистанционное электронное голосование проводится на портале 2020og.ru, где нужно авторизоваться при помощи учётной записи от mos.ru или gosuslugi.ru. Запись для желающих проголосовать по вопросу изменения Конституции таким способом будет открыта на этих порталах до 14:00 21 июня.

