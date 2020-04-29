Москвичи получат дополнительные пособия по безработице на детей

В Москве определен порядок доплат к пособию по безработице на детей. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российское столице.

Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей положена на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Ее может оформить один из родителей или опекунов в дополнение к основному пособию. Для получения выплаты на несовершеннолетних детей при оформлении заявления на признание безработными на сайте центра занятости «Моя работа» (czn.mos.ru) нужно прикрепить к заявке копию свидетельства о рождении ребенка или детей.

Уже признанным безработным и получающим пособие необходимо войти в свой личный кабинет и прикрепить свидетельство к ранее поданным документам.

Пособие будет назначено с момента признания безработным и начисляется аналогично выплате пособия по безработице - за фактическое число календарных дней безработицы, включая день перерегистрации.

Ранее жителям столицы, которые были признаны безработными и отработали в текущем году не менее шестидесяти календарных дней, назначили региональную выплату в размере 19 500 рублей ежемесячно. Таким образом для этих категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка пособие увеличивается на 3 тысячи рублей.

