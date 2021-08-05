Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Уже 300 тысяч заявлений подано на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет в Москве 17-19 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отмечается, такое число заявлений зарегистрировано по состоянию на 14:00 5 августа. Все заявки направлены на проверку в ЦИК России для подтверждения права избирателей участвовать в выборах. Итоговое число зарегистрированных на онлайн-голосование станет известно в сентябре после финальных сверок списков избирателей.

Принять участие в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве и имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Регистрация на участие продлится до 23:59 13 сентября.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Также сделать это можно через приложение «Госуслуги Москвы», выбрав пункт «Подача заявления на дистанционное электронное голосование» в разделе «Услуги». Кроме того, подать заявление можно через приложение «Моя Москва» с помощью баннера на главной странице.

В процессе электронного голосования москвичи выберут депутатов Госдумы. Жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево, частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы. Кроме того, жители Щукина смогут проголосовать за кандидатов в муниципальные депутаты.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября текущего года. Регистрация на дистанционное электронное голосование в Москве открыта со 2 августа.

