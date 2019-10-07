Москвичи могут выбрать лучший объект реставрации в ходе голосования
Голосование по вопросу реставрации памятников архитектуры в Москве началось в рамках проекта «Активный гражданин». Жителям столицы предстоит определить лучший отреставрированный объект.
Голосование разделено на 4 блока. В каждом участникам предстоит поддержать тот или иной архитектурный памятник, прошедший реставрацию.
Сами блоки и относящиеся к каждому из них объекты перечислены на официальном сайте мэра Москвы.
«Активный гражданин» представляет собой онлайн-площадку для проведения голосований среди жителей Москвы. Проект был запущен пять лет назад, за это время к нему присоединились 2,6 млн граждан, которые приняли участие в 4 тысячах голосований.
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