Москвичи могут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции
Жители российской столицы получили возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции через интернет.
Об этом АГН Москва сообщил Главного контрольного управления столицы, министр правительства Москвы Евгений Данчиков. По словам главы ведомства, у гражданина будет не менее 30 дней на подачу жалобы.
Министр отметил, что для обжалования штрафов на сайте mos.ru появился отдельный дополнительный сервис.
«В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», - сказал Данчиков.
Также отмечается, что для удобства москвичей создано подробное описание того подробное описание того, какие действия граждане могут предпринять. Также в ближайшее время станут доступны типовые формы жалоб.
В этом случае для подачи жалоб будет достаточно поставить свою подпись и внести свои личные данные.
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