В эти выходные температура в Москве поднимется до 20-22 градусов, но уже в начале следующей недели температура вновь упадет до отметки в 13 градусов, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«В эти выходные температура в Москве поднимется до 20-22 градусов днем, ночью будет примерно 10 градусов. Заморозки уже не вернутся до сентября-октября. Что касается теплого периода, он придется именно на выходные. А вот с начала следующей недели ожидаем понижение температуры, переход ветра с южного на северо-западный. Со второй половины дня в воскресенье будут идти кратковременные дожди, это предвестник понижения температуры. На следующей неделе ожидаем 13-15 градусов тепла в дневные часы», - рассказал он.

Следующая неделя в Москве будет прохладной и дождливой, комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, предупредил метеоролог Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

