Москвичей в среду ждет теплая погода

Неожиданно теплая погода без осадков прогнозируется в среду в Москве, передает РИА Новости.

Как рассказала агентству ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, температура в столице будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, осадков не ожидается из-за антициклона.

Температура днем будет 10-12 градусов, несильный южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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