Москвичей в среду ждет теплая погода
28 октября 202008:08
Неожиданно теплая погода без осадков прогнозируется в среду в Москве, передает РИА Новости.
Как рассказала агентству ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, температура в столице будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, осадков не ожидается из-за антициклона.
Температура днем будет 10-12 градусов, несильный южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru