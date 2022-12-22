Москвичей пригласили на танцевальный Новый год в центре столицы

Жители столицы смогут отпраздновать Новый год в отеле The Carlton в самом центре столицы. Организаторы обещают танцевальный праздник и «волшебство до самого утра».

Для гостей выступят певица Слава, группа Градусы, Cауле Юсупова, женский Stand Up, легендарная группа На-На, Luxury Band,

Также на вечер приглашены главные фокусники страны, Дед Мороз и Снегоурочка, которые и подарят празднику настоящее чудо.

В программе также изысканный новогодний гала - ужин от Люки Жульен - Возеля, бренд-шефа отеля.

