Москвичей пригласили на танцевальный Новый год в центре столицы
Жители столицы смогут отпраздновать Новый год в отеле The Carlton в самом центре столицы. Организаторы обещают танцевальный праздник и «волшебство до самого утра».
Для гостей выступят певица Слава, группа Градусы, Cауле Юсупова, женский Stand Up, легендарная группа На-На, Luxury Band,
Также на вечер приглашены главные фокусники страны, Дед Мороз и Снегоурочка, которые и подарят празднику настоящее чудо.
В программе также изысканный новогодний гала - ужин от Люки Жульен - Возеля, бренд-шефа отеля.
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