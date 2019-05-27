Москвичей предупредили о задержках электричек

Как сообщает Москва 24, в настоящее время делается все возможное для того, чтобы ввести поезда в график и сократить опоздания.

Ранее АГН Москва писало, что на Ярославском направлении МЖД с 27 по 31 мая запустят компенсационные автобусы по нескольким маршрутам.

В понедельник утром задержки электричек также наблюдаются и на Рижском направлении МЖД, передает спецкор НСН.

