Москвичей предупредили о задержках электричек
На Ярославском направлении Московской железной дороги задержаны несколько электричек по техническим причинам. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
❗️На Ярославском направлении в пути задержаны несколько пригородных поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства.#up— ЦППК (@centralppk) May 27, 2019
Как сообщает Москва 24, в настоящее время делается все возможное для того, чтобы ввести поезда в график и сократить опоздания.
Ранее АГН Москва писало, что на Ярославском направлении МЖД с 27 по 31 мая запустят компенсационные автобусы по нескольким маршрутам.
В понедельник утром задержки электричек также наблюдаются и на Рижском направлении МЖД, передает спецкор НСН.
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