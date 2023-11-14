Москвичей предупредили о возможной гололедице 15 ноября
В столице утром 15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что переход температуры воздуха к минусовым показателям может привести к образованию гололедицы.
Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, говорится в сообщении.
В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 17 ноября, среднесуточная температура воздуха в Москве опустится до минусовых значений. По словам синоптика, это будет означать наступление метеорологической зимы, передает «Радиоточка НСН».
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