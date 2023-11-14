Москвичей предупредили о возможной гололедице 15 ноября

В столице утром 15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Отмечается, что переход температуры воздуха к минусовым показателям может привести к образованию гололедицы.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, говорится в сообщении.

В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 17 ноября, среднесуточная температура воздуха в Москве опустится до минусовых значений. По словам синоптика, это будет означать наступление метеорологической зимы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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